З нагробка зняли хрест Virtuti Militari та хрест на згадку «Оборонної війни» 1939 року

У російському селі Мєдне пошкодили пам’ятник убитим польським військовополоненим. Про це у середу, 21 травня, розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський заявив, що з нагробка зняли хрест Virtuti Militari та хрест на згадку «Оборонної війни» 1939 року. Польський міністр наголосив, що це зробила влада цвинтарного комплексу за наказом місцевої прокуратури Твері.

«Це зробили не вандали. Це зробила влада цвинтарного комплексу за наказом місцевої прокуратури Твері, а отже, за наказом російської держави», – йдеться у повідомленні.

Сікорський зазначив, що надішле ноту посольству Росії та викличе її представника до себе. Він також наголосив, що чекає від Інституту національної пам’яті «енергійних заходів».

«Чому я дізнаюся про ці справи лише з Міністерства закордонних справ та Управління у справах ветеранів, і чому, за моєю інформацією, Інститут національної пам’яті нічого не зробив у цьому питанні» – наголосив міністр.

Водночас речник Інституту Рафал Леськевич повідомив, що догляд за військовим кладовищем у Мєдному – це компетенція саме польського уряду.

На сайті МЗС йдеться, що відомство із занепокоєнням сприйняло інформацію про нищення польського пам'ятника.

«Ми рішуче вимагаємо від російської сторони негайно відновити меморіал до його початкового стану», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на кладовищі в Мєдном поховані жертви Катинського розстрілу 1940 року: 6,3 тис. польських офіцерів, співробітників державної поліції та чиновників з табору Осташкова, які були розстріляні НКВС пострілами у потилицю. Роками влада Радянського Союзу намагалася приховати цей злочин і спотворити правду.

«Ми сприймаємо цю обурливу провокацію не лише як спробу втручання у президентські вибори в Польщі, але і як типову російську спробу зміни історії, яка має на меті спотворити історичний факт, що 17 вересня 1939 року сталінська Росія разом з Гітлером напала на Польщу», – заявили в МЗС.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що на цвинтарі у селі Монастир, що в ґміні Горинець-Здруй (Польща), на братській могилі вояків УПА з’явилася провокативна табличка. Невідомі встановили могильну плиту з написом, що тут поховані «відповідальні за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення».

Міністерство культури та стратегічних комунікацій не виключає російський слід у встановленні провокативної таблички.