ВЕС у Сокалі почали будувати в січні 2025 року

У червні до енергомережі України підключили Сокальську вітрову електростанцію групи компаній «Еко-Оптіма», що належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому. Про це йдеться в дайджесті «Еко-Оптіма», оприлюдненому на фейсбук-сторінці бізнесу.

Вітрова електростанція в Сокалі складається з семи турбін, її потужність – 39,6 МВт, що надходять в енергомережу України (планується виробляти 122 млн КВт*год на рік).

19 травня 2026 року «Еко-Оптіма» отримала ліцензію на виробництво електроенергії від регулятора ринку – НКРЕКП, а реалізація розпочалася 4 червня.

На початку будівництво в «Еко-Оптіма» сказали, що Сокальська ВЕС забезпечуватиме електроенергією місцевих мешканців, а також вплине на інвестиційний потенціал громади.

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Як повідомляв ZAXID.NET, група компаній «Еко-Оптіма» Зіновія Козицького розпочала будівництво Сокальської вітрової електростанції в січні 2025 року, у вересні того ж року там встановили сім турбін виробництва німецької компанії Nordex Group. Вартість будівництва, на яке гроші виділив «Ощадбанк», становила 40 млн євро. Генеральним підрядником будівництва ВЕС було ТОВ «Нордік-Буд» зі складу групи компаній «Західнадрасервіс», що займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природного газу на заході України. Власником «Західнадрасервіс» також є Зіновій Козицький.