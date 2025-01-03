Підозрюваний за хабарі передавав інформацію про розміщення прикордонних нарядів

В Ужгороді біля ресторану «Венеція» на Слов’янській набережній затримали військовослужбовця Чопського прикордонного загону, який за хабарі допомагав переправникам ухилянтів. Прикордонника викрили після отримання ним 6 тис. доларів. Йому загрожує до 9 років в’язниці.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 3 січня, прикордонник налагодив схему отримання систематичних хабарів від переправників – від 2 до 5 тис. доларів за кожного ухилянта.

За інформацією ДПСУ, за ці гроші військовослужбовець Чопського загону повідомляв переправників про пересування прикордонних нарядів і розташування технічних засобів відеоспостереження на ділянці підрозділу, у якому він проходить службу.

«Підозрюваний встановлював контакти з місцевими жителями, що займаються організацією переправлення чоловіків призовного віку з України до Угорщини, та за грошову винагороду надавав їм інформацію. Хабарника затримали одразу після отримання ним 6000 доларів США за сприяння у переправлення трьох громадян України», – зазначили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонника помістили до ізолятора тимчасового тримання і обиратимуть запобіжний захід. За хабарництво та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України йому загрожує до 9 років ув’язнення.