1 січня 2025 року прикордонник отримав шість тисяч доларів хабаря та був затриманий правоохоронцями

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок прикордоннику, який сприяв у організації незаконного перетину кордону для ухилянтів, взявши шість тисяч доларів хабаря. Інспектор визнав свою провину та отримав 7 років тюрми з конфіскацією всього майна та 255 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, молодший інспектор прикордонної служби Сергій К. родом із Закарпаття, у невстановлений слідством час, але не пізніше листопада 2024 року, захотів організувати схему незаконного перетину кордону для ухилянтів. Сергій К. зустрівся із чоловіком у місті Чоп, якому запропонував своє сприяння у організації незаконного перетину кордону. Йдеться про надання маршруту, яким можна втекти за кордон поза пунктом пропуску, оминаючи камери та прикордонні наряди.

Прикордонник сказав чоловіку, що той має заплатити йому по дві тисячі доларів за кожного ухилянта. У грудні 2024 року чоловіки ще раз зустрілись і обговорили незаконний перетин кордону трьома людьми. 30 грудня Сергій К. заступив у прикордонний наряд та давав вказівки, коли та де можна незаконно перетнути кордон. 1 січня 2025 року в Ужгороді він отримав шість тисяч доларів хабаря та був затриманий правоохоронцями. Відомо, що передані прикордоннику гроші майже усі були імітаційні, тобто його «спільник» співпрацював з правоохоронцями.

Щодо прикордонника порушили кримінальну справу за сприяння в організації незаконного перетину кордону та отримання хабаря. У суді Сергій К. визнав свою провину.

Цю справу розглянув суддя Віктор Данко, який розглянув усі матеріали та аргументи сторін. Сергію К. призначили сім років тюрми з трирічною забороною працювати у Держприкордонслужбі, з конфіскацією всього майна, а також 255 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.