Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону

Україна щоденно витрачає на війну проти Росії 172 млн доларів, що на 30 млн більше, ніж у 2024 році. Про це у неділю, 14 вересня, повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, у 2024 році один день війни коштував українському бюджету 140 млн доларів. У 2025 році ця сума зросла до 172 млн доларів. Мова йде про витрати на зарплати військовослужбовців, боєприпаси та зброю.

«Але також те, про що ви, можливо, не думаєте, коли мова заходить про вартість війни. Україна продовжує фінансово підтримувати поранених військових, зниклих безвісти та сім’ї загиблих», – додала Підласа.

Відтак Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, це найвищий показник у світі.

«Ви можете сказати, що ВВП України не такий високий. Це правда, але варто нагадати: Росія вкрала в України 11 років зростання. Спочатку нам вдалось відновити наш довоєнний рівень ВВП у 2021, а потім - знову у 2024, після руйнівних наслідків повномасштабного вторгнення», – зауважила голова Бюджетного комітету.

За словами Підласи, у 2024 році Росія витратила 150 млрд доларів на війну. Україна ж прагне забезпечити щонайменше 120 млрд доларів на оборону у 2026 році, ця сума включає:

гроші державного бюджету України (60 млрд доларів),

військові поставки зброї та боєприпасів через платформу «Рамштайн», PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 млрд доларів).

Нагадаємо, 9 вересня «Економічна правда» писала, що попри збільшення бюджету на оборону України, на ведення війни до кінця року досі не вистачає близько 300 млрд грн.