Микола Сорока очолював Рівненську ОДА з 1997 до 2005 року

На 72 році життя помер народний депутат сьомого скликання та ексголова Рівненської ОДА Микола Сорока. Він був ініціатором і координатором проєкту цілодобового водопостачання для рівнян. Про це повідомила 22 грудня у Facebook депутатка Рівнеради Галина Кульчинська.

У своєму дописі Галина Кульчинська не уточнила причину смерті посадовця. Водночас пригадала, як Микола Сорока ініціював проведення цілодобового водопостачання для місцевих жителів.

«Тодішній губернатор Микола Сорока покликав найкращих технарів водоканалу і поставив завдання – Рівне має бути цілодобово з водою, а на той момент її весь час подавали за графіками. Усі в один голос сказали, що з технічних причин це неможливо. Проте Микола Сорока дійсно зробив усе можливе та неможливе...і Рівне вже давно забуло, що таке мати воду за графіками», – написала депутатка.

Прощання з посадовцем відбудеться у вівторок, 24 грудня, в приміщенні Рівненського міського будинку культури. Початок о 10:00.

Додамо, що Микола Сорока народився 5 серпня 1952 року у селі Повчине, що на Житомирщині. У 1974 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, після чого працював головним інженером Рокитнівського районного обʼєднання «Сільгосптехніка». З тих пір і до 1997 року Дмитро Сорока обіймав керівні посади у промислових підприємствах. Із лютого 1997 року до січня 2005 року очолював Рівненську ОДА.

У 2007-2008 та 2010-2011 роках працював першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України. У 2012-2014 роках був ректором Національного університету водного господарства та природокористування. У 2012 році його обрали народним депутатом України від «Партії регіонів» у 155-му окрузі. У 7 скликанні він був головою комітету з питань науки і освіти.