У віці 72 років помер колишній голова Рівненської ОДА Микола Сорока
Микола Сорока був нардепом від «Партії регіонів»
До теми
На 72 році життя помер народний депутат сьомого скликання та ексголова Рівненської ОДА Микола Сорока. Він був ініціатором і координатором проєкту цілодобового водопостачання для рівнян. Про це повідомила 22 грудня у Facebook депутатка Рівнеради Галина Кульчинська.
У своєму дописі Галина Кульчинська не уточнила причину смерті посадовця. Водночас пригадала, як Микола Сорока ініціював проведення цілодобового водопостачання для місцевих жителів.
«Тодішній губернатор Микола Сорока покликав найкращих технарів водоканалу і поставив завдання – Рівне має бути цілодобово з водою, а на той момент її весь час подавали за графіками. Усі в один голос сказали, що з технічних причин це неможливо. Проте Микола Сорока дійсно зробив усе можливе та неможливе...і Рівне вже давно забуло, що таке мати воду за графіками», – написала депутатка.
Прощання з посадовцем відбудеться у вівторок, 24 грудня, в приміщенні Рівненського міського будинку культури. Початок о 10:00.
Додамо, що Микола Сорока народився 5 серпня 1952 року у селі Повчине, що на Житомирщині. У 1974 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, після чого працював головним інженером Рокитнівського районного обʼєднання «Сільгосптехніка». З тих пір і до 1997 року Дмитро Сорока обіймав керівні посади у промислових підприємствах. Із лютого 1997 року до січня 2005 року очолював Рівненську ОДА.
У 2007-2008 та 2010-2011 роках працював першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України. У 2012-2014 роках був ректором Національного університету водного господарства та природокористування. У 2012 році його обрали народним депутатом України від «Партії регіонів» у 155-му окрузі. У 7 скликанні він був головою комітету з питань науки і освіти.