Росія почала примусову мобілізацію у захоплених українських містах

Солдати путінської армії на тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої «народної міліції». Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Як повідомляється, на окупованій території діють мобільні патрулі та пости з-поміж мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

«Окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З-поміж українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої «народної міліції»», – йдеться у повідомленні.

У Мелітопольському районі окупанти проводять обшуки у помешканнях людей – шукають зброю, документи, запаси харчів. Також загарбники намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

За інформацією Запорізької ОВА, складною є ситуація в Енергодарі, де окупанти намагаються повністю ізолювати місто, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити.

Крім того, у своїх пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ розбиті російськими військами. Окупанти нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.

Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Також є випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

У ЗОВА підкреслили, що у Запорізькій області точаться запеклі бої, але українські захисники утримують позицій, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою.