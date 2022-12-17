У переддень ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували для обстрілу України іранські ударні дрони, аби виявити українську ППО. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Укрінформ». Він додав, що готуючись до ракетних атак, росіяни використовують різну розвідку і відстежують соціальні мережі.

За його словами, за день до масованої ракетної атаки росіяни запустили по території України іранські ударні дрони, аби виявити місця розташування систем ППО

«Це, зокрема, робиться для того, щоб дізнатися, де саме були збиті ті Shahed, де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають дрони вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак», – зазначив Юрій Ігнат.

Він додав, що 16 грудня російські війська застосували все наявне озброєння – всі типи ракет повітряного та морського базування.

Юрій Ігнат зазначив, що готуючись до атак, росіяни використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі.

«Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару. Неважливо звідки вони запускають ракети: з району "Енельса", Волгодонська чи Каспію. Важливо те, як вони полетять: через територію Білорусі, чи можливо Молдови, як вони це роблять інколи», – розповів речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що 16 грудня росіяни обстріляли всю територію України крилатими ракетами Х-101, «Калібр» та Х-22 , а також керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-31П.

Повітряних силах зазначили, що ракети випустили з районів Каспійського та Чорного морів, а також із Саратовської області, в районі Енгельса. Загалом цього дня Росія випустила по Україні 98 ракет, 60 із яких збили.