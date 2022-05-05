Ракетним ударом по Закарпаттю президент держави-терориста Росії Владімір Путін вчергове показав, що війна в Україні торкається не лише України, але й Угорщини, як би не намагалися ігнорувати цей факт в Будапешті. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє УНІАН.

«Ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. Марно сподіватися, що політичні поступки втамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів або союзників. Він обов‘язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу і обставин», – йдеться у повідомленні.

Так в українському МЗС відреагували на заяву держсекретаря МЗС Угорщини Томаша Менцера про те, що перший ракетний обстріл Закарпатської області лише підтверджує правильність відмови Угорщини щодо транзиту зброї для України.

Ніколенко зазначив, що голова МЗС України Дмитро Кулеба вже наголошував, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині, а ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну іще ближче до угорського кордону.

«Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує в вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку», – заявив речник МЗС.

Як інформував ZAXID.NET, керівництво Угорщини неодноразово заявляло, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде. Таку позицію пояснювали «небажанням бути втягненим у конфлікт з Росією».

2 травня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія заздалегідь попередила Угорщину про напад на Україну. В Угорщині слова Данілова назвали фейком.

3 травня Росія вперше вдарила ракетами по Закарпаттю на території якого проживає велика угорська громада. Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом.