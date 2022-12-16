Угорщина заморозила російські активи на загальну суму майже 350 млрд форинтів [870 млн євро]. Про це повідомило угорське видання Nepszava.

Зазначається, що це сума заморожених російських активів станом на кінець листопада, тоді як на початку місяця офіційно угорська влада повідомила про арешт лише 3 тис. євро.

Саме в листопаді в Угорщині виявили значні санкційні активи, тоді, коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС.

Зазначимо, за останніми даними в Італії заморожено 2,3 млрд євро російських активів, у Німеччині – 2,2 млрд євро, в Австрії – майже 1,8 млрд євро, у Болгарії – 11,3 млн євро, у Чехії – 10,8 млн євро, у Словаччині – 4,9 млн євро.

Нагадаємо, що ввечері 15 грудня уряди країн Європейського Союзу погодили девʼятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.