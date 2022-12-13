Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України. Про це повідомляє Politico.

Посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Досягнення згоди щодо цього пакета у такому форматі до останнього було під питанням, зокрема через позицію Угорщини. Формально Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти спільного надання коштів від блоку.

Відтак Брюссель почав готувати «план Б», щоб Україна могла все одно отримати ці кошти без згоди Угорщини – через індивідуальні гарантії 26 країн-членів, замість загальноєвропейської.

Цього хотіли уникнути, щоб не демонструвати розбіжностей у ЄС щодо підтримки України. Угорщині, як відомо, не погоджувалися надати 7,5 млрд з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права.

Будапешт зі свого боку блокував виділення 18 млрд макрофінансової допомоги для України та домовленість про мінімальний глобальний корпоративний податок.

Врешті, країни-члени ЄС погодилися розблокувати 6,3 млрд коштів, а також затвердили угорський план витрат коштів з «ковідного» фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через демократичний відкат в країні.

Втім, це затвердження відбулося з умовами – Угорщина повинна буде виконати 27 змін у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи.