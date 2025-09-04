Українці спробують з першого ж матчу заявити про серйозність своїх намірів

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України розпочинає свій шлях у боротьбі за вихід на чемпіонат світу з футболу. Мундіаль 2026 року відбудеться на полях США, Канади та Мексики. «Синьо-жовті» змагатимуться у квартеті D, а їхніми суперниками будуть Азербайджан, Ісландія та Франція. Саме з останніми Ребров і Ко розпочнуть свою боротьбу у кваліфікації. Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинські Арена». Початок зустріч о 21:45 за київським часом.

Свої останні офіційні зустрічі збірна України провела в березні 2025 року, коли в плейоф за право грати в еліті Ліги націй ледь не пройшла Бельгію, вигравши вдома 3:1, але поступилась на виїзді 0:3. Потім було ще два товариських поєдинки проти Канади та Нової Зеландії. З першими підопічні Сергія Реброва зганьбились (2:4), а других перемогли (2:1).

Франція ж востаннє грала в плейоф Ліги націй, де в півфіналі поступилась Іспанії (4:5), а в матчі за третє місце обіграла Німеччину (2:0).

Збірні України та Франції зустрічались у своїй історії в матчах різного рівня 12 разів. Шість разів перемогу здобували «трикольорові», тоді як «синьо-жовті» свою єдину перемогу здобули в листопаді 2013 року, коли в першому матчі плейоф відбору ЧС-2014 тріумфували в Києві на НСК «Олімпійський» з рахунком 2:0.

FAVBET фаворитом матчу вважає Францію. На її перемогу дають 1,41, тоді як успіх України оцінюють у 8,70. Нічия котирується в 4,70. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,84, тоді як тотал менше 2,5 – 2,03. Найбільше м’ячів у «трикольорових» чекають від Кіліана Мбаппе (1,80) та Уго Екітіке (2,35). У «синьо-жовтих» шанси відзначитись мають Артем Довбик (4,50) та Владислав Ванат (5,00).

Де дивитися матч відбору ЧС-2026 між збірними України та Франції

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO – каналі «Megogo Футбол 1». Тут трансляцію супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Паралельно показ матчу здійснюватиметься на безкоштовному каналі платформи «Megogo Спорт» у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.