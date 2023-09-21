Шведські танки вже беруть участь у боях

До України прибули 10 шведських танків Stridsvagn 122, які є варіацією німецьких Leopard 2. Про це повідомили у прес-службі Міноборони Швеції у четвер, 21 вересня.

За даними шведського міністерства оборони, для використання танків країна також провела навчання для екіпажів. Танки вже прибули до України та беруть участь у боях на фронті.

«Ми дали їм усе, що могли – хороший матеріал і добрі знання. Тепер ми бажаємо їм усього найкращого у звільненні їхньої країни», – заявив начальник оперативного відділу штабу армії Швеції.

Зазначимо, Швеція має на озброєнні всього 120 танків Stridsvagn 122. Десяту частину країна пожертвувала на потреби ЗСУ.

Про передачу десятка танків Швеція оголосила на роковини повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого 2023 року. Тоді також стало відомо, що Швеція навчить українських танкістів користуватися аналогами Leopard 2.

До слова, у травні країна також погодила навчання українських пілотів на шведських винищувачах Gripen. Пілоти пройшли орієнтаційну підготовку, яка включає тестові польоти як на літаку, так і на тренажері. Окрім того, було проведено інструктаж для наземного персоналу. Навчання розпочалися 19 серпня, а завершилися 14 вересня 2023 року.