Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Як заявила міністерка економіки Юлія Свириденко, Україна готова розвивати цей торговий шлях, розширюючи можливості транспортного коридору.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», – заявила українська міністерка під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Також вони обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту. Нагадаємо, що п’ять країн ЄС – Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія й Болгарія – заборонили експорт українського зерна, окрім транзитного.

Крім того, під час зустрічі порушували питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування.

«Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі цього жовтня. Ця важлива подія має сприяти координації зусиль міжнародних партнерів, які спрямовані на розмінування нашої країни», – йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Водночас Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має досвід в цьому. Йдеться про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування злочинів, скоєних під час війни.

Нагадаємо, Хорватія запропонувала Україні свої порти для експорту зерна одразу після того, як Росія вийшла із зернової угоди, завдяки якій Україна могла експортувати зерно через три порти на Одещині.