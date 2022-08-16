Україна вже повернула тіла понад півтисячі загиблих військових, які були в списках безвісти зниклих

Відбулася чергова передача тіл загиблих військових. Україні повернули 19 тіл захисників. Про це у вівторок, 16 серпня, повідомили у Мінреінтеграції України.

«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути понад півтисячі тіл українських військових, які були в списках безвісти зниклих. 9 серпня забрали тіла ще 17 загиблих захисників. А 10 серпня до Києва привезли тіла 16 загиблих захисників Маріуполя. Також раніше на території Запорізької області відбулася передача 30 загиблих українських військових, а також вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників «Азовсталі». Тіла ще 25 українських військових повернули Україні у кінці липня.