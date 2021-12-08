Рішення про скасування спецмит на білоруські автобуси почало діяти з 8 грудня

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) скасувала спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних та спецавтомобілів з Білорусі в розмірі 35% митної вартості, яке введено в дію з 2 травня цього року. Відповідне рішення МКМТ від 6 грудня опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» у середу, 8 грудня і набуло чинності з моменту опублікування, пише «Інтерфакс-Україна».

Українське Міністерство економіки розпочало розслідування щодо фактів дискримінаційних дій з боку Білорусі за зверненням асоціації «Укравтопром». Українські підприємства, які випускають автобуси всіх класів, неодноразово звертали увагу на створення сприятливих умов для домінування на ринку білоруських транспортних засобів за наявності кількох вітчизняних виробників.

Зазначимо, що білоруський МАЗ регулярно вигравав тендери на закупівлю автобусів, які оголошували українські міста. Водночас українські виробники автобусів програвали, оскільки їхня ціна була вищою за транспортні засоби, які пропонував МАЗ.

МКМТ України рішенням від 16 квітня цього року встановила дискримінаційні факти та недружні дії з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування та вжила адекватних, на її думку, заходів, запровадивши спецмито у розмірі 35% на білоруські автобуси й вантажівки.

Водночас дистриб'ютор Мінського автозаводу Торговельний дім «МАЗ-Україна» оскаржив це рішення в суді та зміг домогтися ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 6 травня щодо його призупинення. У липні цей вердикт було підтверджено в апеляційній інстанції, а на початку листопада його підтвердив Верховний суд.

«МАЗ-Україна» у своєму адміністративному позові просив визнати дії МКМТ та Мінекономіки протиправними, а рішення недійсними, зокрема, вказуючи на те, що «МАЗ-Україна» уклав договори на постачання продукції в Україну на суму понад 181 млн грн за ціною, яка враховувала спецмито, тобто до розгляду справи по суті контрагенти можуть розірвати договори поставок.

Як зазначає «Українська правда», рішення запровадити спецмита не мало відношення до політичних санкцій проти режиму Лукашенка. Воно було прийняте за скаргою асоціації «УкрАвтоПром» і від самого початку викликало критику юристів. Тепер Мінськ упродовж тижня має скасувати обмеження, які були введені після запровадження Україною спецмит на білоруську автомобільну продукцію.

Однак не виключено, що ця угода не призведе до покращень для українських експортерів. Одночасно у Мінську анонсували нові санкції, серед яких заборона на імпорт товарів із країн, що ввели санкції проти Білорусі. Наразі в списку цих країн Україна відсутня. Втім, за словами співрозмовника видання, близького до уряду, Білорусь гарантує «розмежування політичних санкцій із торговельними відносинами». Це означатиме, що Мінськ гарантує скасування обмежень для українського експорту. В іншому разі, у Києва є можливість оперативно повернути 35-відсоткове захисне мито.

Як повідомляв ZAXID.NET, ще до запровадження спецмита Львів відмовився купувати білоруські автобуси через репресії тамтешньої влади проти опозиції й жорстоке придушення протестів.