Україна впродовж п’ятого дня Паралімпійських ігор отримала ще дві медалі. Спортсменка Оксана Шишкова з порушенням зору отримала срібло, а Григорій Вовчинський, що має ураження опорно-рухового апарату, здобув бронзу.

Григорій Вовчинський здобув бронзову медаль у лижних перегонах, перше та друге місце посіли спортсмени з Франції та Німеччини. Для Григорія Вовчанського це вже третя медаль на цих Іграх: раніше він здобув «золото» та «срібло» в біатлоні.

Оксана Шишкова здобула «срібло» в лижних перегонах. Перше місце посіла австрійська спортсменка, а третє – німецька. Для спортсменки це вже четверта медаль на цій Паралімпіаді. Раніше лижниця здобула «золота» та одне «срібло».

Загалом Україна має вже 19 медалей: 6 золотих, 8 срібляних та 5 бронзових і розташована на третьому місці у загальному заліку. Її випереджає лише Китай та Канада.

Зазначимо, що попри війну в Україні українські паралімпійці поїхали на Ігри-2022 в Пекін. Під час церемонії відкриття 4 березня організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовті кольори. Загалом в Паралімпіаді-2022 беруть участь 20 спортсменів.