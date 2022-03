Україна впродовж п’ятого дня Паралімпійських ігор отримала ще дві медалі. Спортсменка Оксана Шишкова з порушенням зору отримала срібло, а Григорій Вовчинський, що має ураження опорно-рухового апарату, здобув бронзу.

Григорій Вовчинський здобув бронзову медаль у лижних перегонах, перше та друге місце посіли спортсмени з Франції та Німеччини. Для Григорія Вовчанського це вже третя медаль на цих Іграх: раніше він здобув «золото» та «срібло» в біатлоні.

Оксана Шишкова здобула «срібло» в лижних перегонах. Перше місце посіла австрійська спортсменка, а третє – німецька. Для спортсменки це вже четверта медаль на цій Паралімпіаді. Раніше лижниця здобула «золота» та одне «срібло».

More medals coming for Oksana Shyshkova, this time it's #Silver #Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic pic.twitter.com/Q2zUGkQT2W