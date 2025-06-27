Українське будівництво поступово оживає після стрімкого падіння 2022 року. Торік у національній валюті ринок зріс на 20% (порівняно з 2023 роком) і становив близько 200 млрд грн. Ринок все ще знаходиться значно нижче від показників 2021 року, коли обсяг виробленої будівельної продукції сягнув 258 млрд грн. Про це пише GMK Center з посиланням на голову ради директорів асоціації «Український центр сталевого будівництва» Андрія Озейчука.

За позитивної динаміки зростання український будівельний ринок зможе вийти на рівень 2021 року за 4-5 років.

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

У 2024 році близько 20% будівельного ринку займало відновлення та захист об’єктів критичної інфраструктури. На ринку комерційного будівництва найбільше зростання показав сегмент готельної нерухомості, який зріс на 182%.

У 2024 році відбулося збільшення загальної площі нових комерційних проєктів на 65% у порівнянні з 2023 роком. При цьому сегмент складських будівель зріс на 111%, а торгових ­– на 22%.

«Але за кожним новим об’єктом стоїть глибший процес: галузь не просто адаптується, вона змінює свою архітектуру – без зайвого пафосу, але з величезним потенціалом», – зазначила провідна наукова співробітниця «Інституту економічних досліджень та політичних консультацій» Ірина Коссе у блозі в Telegram. За її словами, попит змінив географію будівництва: найвища активність нині у західних областях і київському регіоні, поступово відновлюється центр, натомість схід і південь – майже без споживання.

Лідером за використанням у будівництві є газобетон, проте він має слабкий попит. Нині в Україні працюють лише 5 із 11 заводів, загалом ринок скоротився вдвічі. Причини – не лише економічні, а й психологічні: люди з грошима не квапляться вкладатися в житло в умовах невизначеності.

«Експортний потенціал є, але не реалізований. Україна – один із найбільших виробників газобетону в Європі, але продає за кордон зовсім мало. Причина – дорога логістика, бо заводи в Україні розташовані далеко від кордонів з ЄС», – зазначила Ірина Коссе. Шанс змінити ситуацію має новий завод «Ковальської» у Львівській області, каже експертка.

У 2021 році будівництво давало лише 3% ВВП. За оцінками BCG, за вдалого реформування – може дати 10%. Але це лише при умові реальної модернізації галузі та відходу від застарілого регулювання. НВ називає будівництво «однією з найменш реалізованих економічних галузей» в Україні.