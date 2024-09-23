Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади прорвали ще одну ділянку російського кордону у Курській області. Про це 23 вересня повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У дописі відзначають, що це вже другий успішний прорив російського кордону з початку операції на території Курської області. Де саме це відбулося військові не уточнюють, проте вони опублікували відео бойової роботи.

На кадрах можна побачити, як десантники заходять на російську територію та дають перший бій росіянам. Тоді як танкісти підрозділу розбирають опорний пункт російських військових.

Що відомо про бригаду, яка прорвала російський кордон

95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада базується у Житомирі. Першопочатково її створювали як навчальний центр, однак згодом переформатували у бойову бригаду.

Навесні 2014 року бригада однією з перших стала на захист від російської агресії. Підрозділ воював у Слов'янську та інших ділянках фронту на сході України. У 2016 році бригаду переформатували на десантно-штурмовий підрозділ, тоді ж у їхньому складі був створений окремий танковий підрозділ.

Наступ ЗСУ в Курській області

6 серпня українські війська увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумщиною. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території.

12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони в Курській області.

На початку вересня стало відомо, що російські війська розпочали контрнаступальні операції на Курщині. Цю інформацію підтвердив Зеленський 13 вересня. Проте 18 вересня зазначили, що українським військам вдалося зупинити контрнаступ росіян.