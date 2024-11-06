В Україні додали нові категорії громадян, які зможуть отримати виплати у рамках підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це 6 листопада повідомило Міністерство соціальної політики України.

Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Отримати допомогу відтепер можуть мешканці без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які відповідають таким критеріям:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій,

отримують соціальну допомогу менше ніж 3 тис. 250 грн на місяць,

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб,

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Розмір допомоги становить різницю між 3 250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина.

«Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн. Наразі ця програма розрахована на 6 місяців, загальна сума коштів, яку ВПП спрямує на допомогу – понад 284 млн грн», – додали у відомстві.

Гроші виплачують на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти. Важливо, що списки тих, кому буде надана допомога, будуть сформовані на підставі наявних у державі реєстрів і додатково звертатися нікуди не потрібно.

Нагадаємо, 4 листопада Україна підписала угоди про надання Світовим банком 600 млн доларів у межах нової програми підтримки українського бізнесу. Запланована сума програми сягає 1 млрд доларів.

Також Світовий банк 31 жовтня повідомив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на 593 млн доларів.