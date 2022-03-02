«Укрзалізниця» запустила вісім евакуаційних поїздів на Західну Україну
До теми
У середу, 2 березня, «Укрзалізниця» призначила вісім евакуаційних поїздів зі східних регіонів України, де відбуваються бойові дії, у міста Західної України.
За повідомленням «Укрзалізниці», 2 березня відбудуться такі евакуаційні рейси:
- Дніпро – Львів 10:30
- №80 Дніпро – Київ 14:00
- №41 Дніпро – Трускавець 14:20
- №86 Запоріжжя – Львів 09:30
- №738 Запоріжжя – Київ 10:50
- №4 Запоріжжя – Ужгород 14:45
Окрім того, «Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.
«Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду», – зазначають у відомстві.
Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.