2 березня відбудуться вісім евакуаційних рейсів

У середу, 2 березня, «Укрзалізниця» призначила вісім евакуаційних поїздів зі східних регіонів України, де відбуваються бойові дії, у міста Західної України.

За повідомленням «Укрзалізниці», 2 березня відбудуться такі евакуаційні рейси:

Дніпро – Львів 10:30

№80 Дніпро – Київ 14:00

№41 Дніпро – Трускавець 14:20

№86 Запоріжжя – Львів 09:30

№738 Запоріжжя – Київ 10:50

№4 Запоріжжя – Ужгород 14:45

Окрім того, «Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.

«Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду», – зазначають у відомстві.

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