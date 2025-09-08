Якщо додати сіль на початку варіння, то через тривале кипіння частина води википить, а бульйон стане занадто солоним

Холодець – це одна з найпопулярніших святкових страв. Його приготування вимагає часу та терпіння, адже щоб м’ясо стало ніжним та розварилося, а бульйон застиг без додавання желатину, його варять годинами. Однак під час його приготування можна припуститися однієї серйозної помилки, через що смак готової страви буде неідеальним. «Майстерня Ідей» розповідає, коли потрібно солити холодець.

Чому важливо правильно обирати момент для соління?

Якщо додати сіль на початку варіння, то через тривале кипіння частина води википить, а бульйон стане занадто солоним. Якщо ж сіль додати тільки наприкінці, м’ясо не встигне просочитися сіллю та вийде прісним.

Існує й інша проблема – при пересоленому бульйоні доводиться доливати воду, а це негативно впливає на застигання холодцю.

Коли додавати сіль у холодець?

Оптимальний час для додавання солі – за 1-1,5 години до закінчення варіння. За цей час сіль рівномірно розподілиться, м’ясо встигне просочитися, а випаровування рідини не зіпсує смак страви.

Скільки солі потрібно додавати?

На 2 літри бульйону та 1 кілограм м’яса потрібно 1,5 чайної ложки солі. Краще використовувати сіль великого помелу, адже використання дрібної солі у такій же кількості може призвести до пересолу.