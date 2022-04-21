Андрей Пленкович заявив, що уряд буде бойкотувати президента

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що припиняє всі контакти з президентом Зораном Мілановичем. Також Пленкович додав, що поки діє цей уряд, жоден міністр не буде їздити чи організовувати спільні зустрічі та конференції з президентом. Він сказав, що Міланович перетнув межу, заявивши, що вся партія та уряд – бандити. Та додав, що уряд буде бойкотувати президента. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

«Ми не маємо наміру зустрічатися з ним у форматі Ради нацбезпеки. Ми не збираємося зустрічатися з ним віч-на-віч, однозначно. Ми не збираємося витрачати час і мати фізичний контакт із кимось, хто може в такий вульгарний і обурливий спосіб поводитися з політичною партією, урядом і багатьма з нас окремо», – сказав Пленкович.

Прем'єр також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор і вандал, а також є «людиною з проросійськими поглядами».

«Я не знаю, чи є він їхнім агентом, чи ні, проте шкода, яку він завдав Хорватії у закордонних справах за останні два місяці, величезна», – додав Пленкович.

Його заява прозвучала після того, як Міланович стверджував, що партія глави уряду HDZ пов'язана з колишньою югославською секретною службою.

Нагадаємо, у січні Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій. За цю заяву президента перед українцями вибачився прем'єр-міністр Андрей Пленкович. Також президент розкритикував прем’єр-міністра за візит до України. На початку лютого Міланович також виступив зі звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі.