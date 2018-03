Уряд прийняв рішення про створення державного «Офісу з просування експорту України»

Держпідприємство створено на основі на основі заснованого в кінці 2015 року Офісу з просування експорту

У середу уряд прийняв рішення про утворення державної установи «Офіс з просування експорту України» на основі вже працюючого Офісу з просування експорту. Про це інформує «Урядовий портал».

Як зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталя Микольська, офіс буде регулярно допомагати експортерам у виході на іноземні ринки. Офіс з просування експорту був створений як проектний офіс у 2015 році з ініціативи Мінекономрозвитку, з листопада 2016 року є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економічного розвиту і торгівлі України.

«Це результат переходу від точкових дій до більш системної допомоги українським експортерам, що передбачено і Експортною стратегією України», - прокоментувала створення держустанови Микольська.

За її словами, офіс створюється відповідно до найкращих світових практик у сфері підтримки та розвитку експорту і займатиметься консультуванням та безпосередньою допомогою експортерам у виході на зовнішні ринки. Трансформаційний період переходу від Офісу з просування експорту до ДУ «Офіс з просування експорту України» закінчиться до грудня 2018 року.

Офіс з просування експорту створив та протестував модель підтримки експортерів, через надання експортних послуг, експортних консультацій, освітніх проектів для експортерів, торгових місій та виставок в країни, що є перспективними для експорту українських товарів та послуг.

Офіс є частиною мережі ЕТРО (Eurorean Trade Promotion Organisations) та верифікатором платформи SheTrades, що відкриває доступ до найкращих міжнародних практик підтримки експортерів та створює нові експортні можливості. З грудня 2016 року офіс підтримується фондом Western NIS Enterprise Fund та проекту The Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE).