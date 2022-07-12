Майже 1,7 млрд грн від уряду Швеції вже надійшли на спеціальний рахунок Нацбанку

Уряд Швеції перерахував на допомогу Збройним силам України 577,7 млн шведських крон, що в еквіваленті становить майже 1,7 млрд грн. Кошти надійшли на спеціальний рахунок, повідомили в Нацбанку.

«Ми надзвичайно вдячні уряду Швеції за значні благодійні внески, спрямовані на підтримку Збройних сил України. Українські військові вже п’ятий місяць поспіль мужньо обороняють від російських загарбників не лише територіальну цілісність нашої держави, але й відстоюють демократичні цінності усього цивілізованого світу. Тож наше єднання є надзвичайно важливим», – наголосив голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

Зазначається, що це вже другий переказ коштів від уряду Швеції на спецрахунок Національного банку України. 3 березня Нацбанк вже отримав 500 млн шведських крон, що в еквіваленті становить понад 1,5 млрд грн.

Це була одна з перших значних сум, яка надійшла на підтримку Збройних сил України у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення.

Загалом станом на 12 липня із дня відкриття на спеціальний рахунок було перераховано 19,7 млрд грн. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. Зокрема, 7,1 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Перерахувати кошти на допомогу ЗСУ можна за реквізитами або за допомогою платіжної картки за посиланням.