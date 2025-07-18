Трансляція відбудеться на платформах DAZN та Megogo

У суботу, 19 липня, відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Вечір боксу пройде в Лондоні на легендарному стадіоні «Вемблі». На кону бою стоятимуть усі титули дивізіону – WBA, WBC, WBO, IBO Усика та IBF Дюбуа. У разі перемоги українець вдруге в кар'єрі стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Коли розпочнеться бій

На відміну від попередніх поєдинків Усика, які часто стартували після опівночі, цей бій розпочнеться раніше. Згідно з регламентом «Вемблі», головне протистояння стартує о 23:30 за київським часом 19 липня і має завершитися до 01:00 20 липня. Вечір боксу загалом розпочнеться орієнтовно о 19:00.

Спочатку відбудуться поєдинки андеркарда (бої, що відбуваються перед головною подією). Саме від їхньої тривалості залежатиме точний час виходу на ринг головних зірок вечора – Усика та Дюбуа. Варто нагадати, що окрім Олександра участь у боксерському шоу візьмуть ще два українці – Даніель Лапін та Владислав Сіренко.

Андеркард шоу Усик – Дюбуа 2:

Лоуренс Околі – Кевін Лерена – за пояс WBC Silver суперважкої ваги (10 раундів)

Льюїс Едмондсон – Даніель Лапін (Україна) – за пояси IBF Intercontinental and WBA Continental напівважкої ваги (10 раундів)

– за пояси IBF Intercontinental and WBA Continental напівважкої ваги (10 раундів) Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес – бій суперважкої ваги (10 раундів)

– Соломон Дакрес – бій суперважкої ваги (10 раундів) Лаша Гурулі – Джеймс Франсіс – бій суперлегкої ваги (10 раундів)

Адам Хамед – Есекьєль Грегорес – бій суперлегкої ваги (6 раундів)

Де дивитися бій

В Україні ексклюзивну трансляцію вечора боксу в Лондоні забезпечить медіасервіс MEGOGO. Поєдинок Усик – Дюбуа 2 та весь файткард вечора будуть доступні за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL».

Трансляція традиційно відбудеться у підрозділі «Єдиноборства» в розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з'явиться на сервісі в день події. Коментувати головний поєдинок вечора з «Вемблі» буде Володимир Кобельков.