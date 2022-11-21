Ужгородська міська рада виділила з бюджету 7,5 млн грн на відновлення Херсонської області. Відповідне рішення прийняли депутати міськради на позачерговій сесії у понеділок, 21 листопада. Кошти спрямують в обласний бюджет Херсонщини на ремонти житлових будинків та інфраструктури.

Про перерахунок коштів Херсонській області прес-служба Ужгородської міської ради у понеділок, 21 листопада. «7,5 млн гривень із бюджету міста передадуть до бюджету Херсонської області – на проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених внаслідок бойових дій на об’єктах житлової та іншої інфраструктури», – йдеться у повідомленні мерії.

Крім того, депутати підтримали зміни до бюджету Ужгорода на 2022 рік та перерозподіл бюджетних призначень департаменту соціальної політики, управлінню у справах культури, молоді та спорту, департаменту міської інфраструктури та департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради.

Зазначимо, виділена на відновлення Херсонщини сума приблизно рівна витратам на закупівлю Ужгородом зимового одягу для тероборони: у вересні 2022 року міськрада виділила на ці потреби 8,6 млн грн.