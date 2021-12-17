Хлопчик відрубав собі палець, коли допомагав батькам заготовляти дрова

Медики Закарпатської обласної лікарні ім. Новака пришили до руки 10-річного хлопчика великий палець. Дитина травмувалася під час допомоги батькам: хлопчик пробував колоти дрова і повністю відрубав собі палець на руці.

Як повідомляють на офіційному сайті обласної лікарні, випадок стався у гірському районі Закарпаття. Хлопчика привезли в Ужгород, бригада лікарів у складі хірургів Андрія Погоріляка та Ростислава Кучінки, анестезіолога Миколи Кіш-Вайди та операційної медичної сестри Вікторії Півнюк провели складну операцію та пришили палець хлопчику.

«Складність та унікальність цієї операції була в тому, що треба оперувати малу дитину, в якої діаметр судин, артерій та вен, які ми мали відновити, складає менше 0.5 мм. Це технічно складні операції, які потребують дуже тонкої роботи від мікрохірургів. Середня реплантація одного відірваного пальця — 2-3 години», – розповів завідувач опікового відділення Закарпатської обласної лікарні Андрій Погоріляк.

За словами лікаря, палець 10-річному хлопчику пришивали упродовж трьох годин, операція пройшла успішно, зараз триває процес реабілітації, вже видалені металеві конструкції, якими були складені кістки хлопчика. Андрій Погоріляк зазначає, що через якийсь час палець знову зможе повноцінно виконувати свої функції.