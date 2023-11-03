В Чернівцях 23-річного водія сміттєвоза засудили до трьох років ув’язнення за смертельну ДТП з велосипедистом. Аварія трапилася о 23:00 19 червня в обласному центрі. Правоохоронці встановили, що 23-річний водій сміттєвоза Mercedes-Benz Actros при повороті на бокову вулицю наїхав на 33-річного велосипедиста. В суді буковинець свою вину визнав і просив його суворо не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 23-річний буковинець працював на посаді водія ТОВ «Альтфатер Чернівці». У вечір ДТП він проїжджаючи вулицею Хотинської, не переконався, що на дорозі є й інші учасники руху, повернув праворуч на вулицю Ткачука. В результаті повороту кермувальник сміттєвоза допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. 33-річний потерпілий отримав чисельні травми живота та грудини і помер від геморагічного шоку, який розвинувся як ускладнення масивної внутрішньої кровотечі.

«У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Пояснив, що в темну пору доби, керуючи вантажним автомобілем марки Mercedes-Benz Actros рухався по вул. Хотинській та допустив наїзд на велосипедиста. Вказав про те, що бачив його на дорозі, однак коли почав повертати на іншу вулицю, то чоловіка у полі зору вже не було. Повідомив, що співчуває рідним, просить у них вибачення за те, що сталося. Не хотів, щоб трапилася смертельна аварія», – йдеться у вироку Садгірського районного суду Чернівців 11 жовтня.

Обвинувачений також повідомив, що витягнув потерпілого, одразу викликав швидку, намагався надати до медичну допомогу, однак було вже запізно. Буковинець просив суворо не карати, а також не позбавляти його права керування, оскільки він працює водієм і утримує сім’ю.

В суді дружина загиблого розповіла, що обвинувачений у перший день залишив лише 20 тис. гривень, які були витрачені на поховання чоловіка. Всіх витрат не покрито, ще потрібно 5 тис. доларів на встановлення надгробного пам’ятника. Моральна шкода не відшкодована, але цивільний позов буде подавати після розгляду кримінального провадження. У дебатах підтримала думку представника щодо призначення реального покарання у виді позбавлення волі.

Мати загиблого повідомила суду, що у її сина залишилося двоє дітей, яким потрібна допомога. Просила призначити покарання згідно із законом.

Садгірський районний суд Чернівців визнав винним 23-річного водія та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки та з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк два роки.