Біля Чорткова водій автомобіля на смерть збив пішохода
Смертельна аварія трапилася під час комендантської години
Неподалік Чорткова на Тернопільщині водій легкового автомобіля під час комендантської години на смерть збив пішохода. Про аварію в поліцію повідомив сам кермувальник. Медики ще намагалися врятувати потерпілого, але він загинув.
Смертельна ДТП сталася близько 2:16 31 жовтня на дорозі між селищем Заводське та селом Шманьківчики. На лінію «102» зателефонував сам водій і повідомив, що збив людину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що кермувальник автомобіля Opel Vectra на неосвітленій ділянці дороги між двома населеними пунктами наїхав на чоловіка.
«За попередньою інформацією, потерпілий – 38-річний житель Чортківського району. Чоловіка медики швидкої допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення, але врятувати життя йому не вдалося. Водій попередньо тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 1 листопада.
Трактор придавив до землі 78-річного жителя Кременеччини
Того ж вечора на Тернопільщині трапилася ще одна смертельна аварія. Біля села Білокриниця на Кременеччині в ДТП з трактором загинув 78-річний чоловік. Слідчі поліції з’ясували, що житель села Білокриниця, керуючи трактором марки ЮМЗ, їхав додому через лісовий масив. Він не впорався з керуванням, техніка заїхала в яр та перекинулася. Трактор придавив 78-річного чоловіка до землі й він від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої.
Дві смертельні аварії поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини).