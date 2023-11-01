Аварія сталася між селищем Заводське і селом Шманьківчики

Неподалік Чорткова на Тернопільщині водій легкового автомобіля під час комендантської години на смерть збив пішохода. Про аварію в поліцію повідомив сам кермувальник. Медики ще намагалися врятувати потерпілого, але він загинув.

Смертельна ДТП сталася близько 2:16 31 жовтня на дорозі між селищем Заводське та селом Шманьківчики. На лінію «102» зателефонував сам водій і повідомив, що збив людину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що кермувальник автомобіля Opel Vectra на неосвітленій ділянці дороги між двома населеними пунктами наїхав на чоловіка.

«За попередньою інформацією, потерпілий – 38-річний житель Чортківського району. Чоловіка медики швидкої допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення, але врятувати життя йому не вдалося. Водій попередньо тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 1 листопада.

Трактор придавив до землі 78-річного жителя Кременеччини

Того ж вечора на Тернопільщині трапилася ще одна смертельна аварія. Біля села Білокриниця на Кременеччині в ДТП з трактором загинув 78-річний чоловік. Слідчі поліції з’ясували, що житель села Білокриниця, керуючи трактором марки ЮМЗ, їхав додому через лісовий масив. Він не впорався з керуванням, техніка заїхала в яр та перекинулася. Трактор придавив 78-річного чоловіка до землі й він від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої.

Дві смертельні аварії поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини).