Президент України запевнив, що держава поверне громадянам усе, що зруйнували окупанти

У сервісі державних послуг «Дія» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість. За кілька днів було подано вже 25 тис. 491 заяву, розповів президент Володимир Зеленський у своєму зверненні увечері 31 березня.

За підрахунками влади, кількість мешканців у цих будинках і квартирах, які були зруйновані – 63 тис. 471 людина.

«Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше», – заявив Зеленський

За його словами, вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн – у ЦНАПах.

Президент України запевнив, що держава поверне громадянам усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо.

Нагадаємо, як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Все, що зруйнував ворог, почнуть відновлювати після закінчення війни.