Вилучений товар бізнесменів РФ передадуть на потреби української армії

На території Морського торговельного порту в Одеській області вилучили майно російських підприємців, яке транзитом їхало через Україну, на суму понад 93 млн грн. Вилучені металеві вироби передадуть на потреби української армії.

«Працівники ДБР під час проведення оперативних заходів виявили та вилучили на території Морського торговельного порту в Одеській області майно російських комерсантів, яке транзитом їхало через Україну. Вартість металевих заготовок та виробів складає понад 93 млн грн», – повідомили в ДБР у п’ятницю, 1 квітня.

Вилучена в одеському порту продукція російських бізнесменів (фото ДБР)

Наразі ДБР звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Одеської області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби Збройних сил України.

Раніше для потреб української армії вже передано майно агресора на мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали.