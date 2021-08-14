На півдні Туреччини розбився орендований в Росії пожежний літак Бе-200. На борту перебували восьмеро осіб – п’ятеро російських військових та троє громадян Туреччини. Всі вони загинули.

Літак розбився в долині Кисик в районі Бесен, передає Anadolu в суботу, 14 серпня. Він брав участь в гасінні пожежі, який виник в районі Алмали.

«В гасінні пожежі, що виникла в лісовому масиві в результаті удару блискавки, була задіяна авіація. Незабаром зв'язок з літаком перервався і він впав. В район катастрофи направлені загони рятувальників », – сказав Кахраманмараш Фарук Джошкун журналістам Anadolu

Міноборони Росії заявило, що літак зазнав аварії при посадці. Турецькі ЗМІ, яких цитує ВВС, припускають, що літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води та врізався в скелі.

На борту перебували п'ятеро російських військових і три громадяни Туреччини, які вказували екіпажу осередки гасіння пожеж. Телеканал NTV повідомив, що ніхто з них не вижив.

Düşen yangın söndürme uçağının enkazındaki yangın anı pic.twitter.com/zs6T2pHpKX — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021

Літак-амфібія був направлений до Туреччині для допомоги в гасінні природних пожеж ще в липні. Він перебував на балансі Управління лісовим господарством Туреччини.

Через аномальну спеку і підпали лісів з кінця липня на західному і південному узбережжях Туреччини вирували лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Внаслідок цих пожеж загинули восьмеро людей.