На російському півострові Камчатка перестав виходити на зв'язок пасажирський літак Ан-26. За попередніми даними, літак розбився. Про це пише «Медуза».

На борту було 28 людей – 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина. За інформацією порталу Lenta.ru, на борту літака знаходились двоє чиновників місцевої адміністрації

Літак виконував рейс у межах Камчатського краю з Петропавловська-Камчатського у містечко Палана. За попередніми даними, літак міг впасти в Охотське море. Однією із причин імовірного падіння літака називають погані погодні умови.

Проте у Камчатському управлінні з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища заявили, що видимість поблизу Палани була нормальна, хоч і спостерігалася суцільна низька хмарність і туман.

У напрямку місця зникнення борту вилетів вертоліт та рятувальна група, яка вже розпочала почала пошукову операцію. Згодом рятувальники зафіксували слабкий радіосигнал біля узбережжя Камчатки.

«Зафіксовано дуже слабкий радіосигнал. Імовірно – це радіомаяк бортових самописців зниклого Ан-26. Він активізується в разі руйнування повітряного судна», – пише «Інтерфакс».

ТАСС повідомляє, що зниклий Ан-26 експлуатувався з 1982 року, а його сертифікат льотної придатності закінчується 30 серпня 2021 року.