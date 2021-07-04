Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу

Військовий літак C-130 ВМС Філіппін, який перевозив 85 військових, розбився в провінції Сулу у неділю вранці. Про це повідомляє CNN з посиланням на Збройні сили Філіппін.

Командування Збройних сил країни повідомило, що наразі триває рятувальна операція. Рятувальники намагаються знайти живих членів екіпажу і людей, що були на борту.

The Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ інформує про 40 врятованих з 85 осіб, що були в літаку.

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Причин авіакатастрофи поки не називають, відомо лише, що літак впав під час спроби приземлитися на острові Джоло.

Літак впав під час спроби приземлитися на острові Джоло в провінції Сулу (фото Philippine Air Force)

C-130 пролетів повз злітно-посадкову смугу й намагався знову набрати висоту та швидкість, але зазнав невдачі й розбився