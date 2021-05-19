Місце падіння Як-130 в Білорусі

В білоруському місті Барановичі розбився військовий літак Як-130. Внаслідок катастрофи обидва пілоти літака загинули.

«При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту», – цитує БЕЛТА чиновників з Міноборони Білорусі.

Втім, як можна помітити з опублікованих фото, літак впав серед житлових будинків й осколками пошкодив двоповерхівку. Інформації про жертви серед цивільних не надходила.

В оборонному відомстві також додають, що обидва льотчики після катапультування загинули, але точних причин цього не називають.

фото Интер-ПРЕСС

«Переконавшись, що траєкторія падіння літака перебуває поза зоною житлових будинків, льотчики катапультувалися», – зазначили в міноборони країни.

Натомість оглядачі припускають, що причиною смерті могло стати те, що пілоти катапультувалися з надто малої висоти й літак при цьому був нахилений.

«Льотчики до останнього відводили літак від житлової забудови. Катапультувалися на низькій висоті. На двоповерховому будинку досі висить парашут», – цитує видання TUT.by очевидця.

За його словами, в небі летіла ланка з чотирьох літаків, а потім почувся хлопок та з'явився дим з району приватної забудови.

фото TUT.by

Пізніше місце аварії облітав вертоліт.

«Якби не самопожертва пілотів, жертв на землі могло б бути набагато більше - район дуже густо забудований. Пілотам вдалося відвести літак буквально в єдину незабудовану ділянку», – пише Telegram-канал Nexta.

Очевидці також кажуть, що далі по маршруту посадки на авіабазу розташована нафтобаза, тож льотчики могли вирішити направити машину у порівняно незабудований район.

Білоруські медіа пишуть, що демонстраційні польоти літаків планувалися на майбутньому святкуванні 150-річчя Барановичів. Згодом всі святкові заходи скасували.

Як інформує ВВС, розбився літак Як-130 Лідської штурмової авіабази. Це нові російські учбово-бойові літаки, які взяли на озброєння російської армії у 2010 році та експортували до Білорусі у 2015-2016 роках.

відео Onliner Stock

«Двомісний навчально-бойовий літак Як-130, розроблений ОКБ ім. А.С.Яковлева і призначений для основної та підвищеної підготовки льотчиків фронтової авіації», – повідомляло Міноборони Білорусі у 2015 році під час передачі цих літаків 116-й штурмовій авіаційній базі.

Ці машини можуть нести 3 тис. кг бойового навантаження – керовані та некеровані ракети, бомби та гармати.

Як інформував ZAXID.NET, у березні через помилку механізму катапультування так загинули троє російських пілотів, яких викинуло з літака на землю і яким не вистачило висоти для парашутів.