Щонайменше 15 людей загинули в аварії автобуса на заході Туреччини
Ще 18 осіб дістали поранення, їх госпіталізували
Світ — Максим Охримчук, 0 0
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Автобус вийшов з-під контролю водія та перекинувся
Пасажирський автобус перекинувся на заході Туреччини. Щонайменше 15 людей загинули, ще 18 – дістали поранення. Про це повідомляють Hurriyet Daily News та Anadolu.
Аварія трапилася зранку в неділю, 8 серпня. Автобус прямував до Едреміту, що на заході Туреччини, однак вийшов з-під контролю водія та перекинувся на шосе Баликесір.
Незважаючи на те, що медики та рятувальники одразу прибули на місце аварії, 11 пасажирів загинули на місці. Ще чотири постраждалих померли в лікарнях.
Скільки загалом пасажирів перебувало в автобусі невідомо. Загалом поранення дістали 18 людей – їх госпіталізували до найближчих медзакладів. Наразі обставини ДТП встановлюються.
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