Автобус вийшов з-під контролю водія та перекинувся

Пасажирський автобус перекинувся на заході Туреччини. Щонайменше 15 людей загинули, ще 18 – дістали поранення. Про це повідомляють Hurriyet Daily News та Anadolu.

Аварія трапилася зранку в неділю, 8 серпня. Автобус прямував до Едреміту, що на заході Туреччини, однак вийшов з-під контролю водія та перекинувся на шосе Баликесір.

Незважаючи на те, що медики та рятувальники одразу прибули на місце аварії, 11 пасажирів загинули на місці. Ще чотири постраждалих померли в лікарнях.

Скільки загалом пасажирів перебувало в автобусі невідомо. Загалом поранення дістали 18 людей – їх госпіталізували до найближчих медзакладів. Наразі обставини ДТП встановлюються.