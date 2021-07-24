В крові 36-річної водійки, яка виїхала на зустрічну смугу, знайшли 4 проміле алкоголю

Десять людей отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві, семеро з них – громадяни України. Аварія сталася зранку у суботу, 24 липня, повідомляє Рolsat, TVN24 та інші польські ЗМІ.

Автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами, з яких семеро громадяни України, зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода поблизу міста Радомсько близько 6:00 ранку. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 6:20.

Представниця поліції Радомсько Анета Власлова розповіла, що автомобіль Nissan і мікроавтобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги.

скріншот з відео TVN24

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле, це надзвичайно велика доза алкоголю. Жінка виявилась мешканкою сусіднього села Гідле.

Усім учасникам ДТП знадобилась госпіталізація, троє у важкому стані. Постраждалі перебувають у лікарнях Лодзя, Радомсько, Честонхова та Пйотркува Трибунальського.

Нагадаємо, 3 липня у ДТП в Польщі постраждало четверо українців.