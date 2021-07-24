У Польщі в бус з українцями в’їхала п'яна водійка, є постраждалі
У результаті ДТП до лікарень потрапили 10 людей, в винуватиці ДТП – 4 проміле алкоголю в крові
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Десять людей отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві, семеро з них – громадяни України. Аварія сталася зранку у суботу, 24 липня, повідомляє Рolsat, TVN24 та інші польські ЗМІ.
Автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами, з яких семеро громадяни України, зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода поблизу міста Радомсько близько 6:00 ранку. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 6:20.
Представниця поліції Радомсько Анета Власлова розповіла, що автомобіль Nissan і мікроавтобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги.
скріншот з відео TVN24
За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле, це надзвичайно велика доза алкоголю. Жінка виявилась мешканкою сусіднього села Гідле.
Усім учасникам ДТП знадобилась госпіталізація, троє у важкому стані. Постраждалі перебувають у лікарнях Лодзя, Радомсько, Честонхова та Пйотркува Трибунальського.
Нагадаємо, 3 липня у ДТП в Польщі постраждало четверо українців.