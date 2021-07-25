Щонайменше 10 людей загинули і ще 30 отримали травми внаслідок аварії пасажирського автобусу у Хорватії. Про це повідомила місцева агенція HINA.

Автобус їхав за маршрутом Франкфурт-Приштина, в ньому знаходилося близько 60 осіб, в тому числі діти.

Інцидент трапився на трасі А3 поблизу кордону із Сербією в напрямку столиці Загреба, недалеко від міста Славонський Брод. Автобус із косовськими номерами злетів з дороги і перекинувся у кюветі.

«Ситуація дуже серйозна. Щонайменше десять людей загинули і 30 отримали поранення», – сказав офіційний представник міської поліції Дамір Брезіч.

Він також спростував повідомлення про те, що це був македонський автобус.

Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП.