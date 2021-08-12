За даними російських ЗМІ, причиною аварії могла бути помилка пілота

В Росії на Камчатці розбився гелікоптер із 16 людьми на борту – 13 пасажирів та троє членів екіпажу. Восьмеро осіб загинули, ще вісьмох вдалося знайти живими. Про це повідомила російська служба ВВС.

Жорстка посадка гелікоптера МІ-8 сталася 12 серпня в районі Кроноцького заповідника ­– він впав у Курильське озеро та затонув на глибині 100 метрів. За даними «Інтерфаксу», причиною аварії могла бути помилка пілота – екіпаж намагався зробити вимушену посадку через технічну несправність, однак йому завадив сильний туман.

На борту перебували 13 пасажирів, зокрема дитина, та троє членів екіпажу. Шести пасажирам і двом членам екіпажу вдалося вибратися з гелікоптера і виплисти на поверхню, де їх врятували працівники заповідника.

Їх госпіталізували до медзакладів, двоє з постраждалих у важкому стані. Попри те, що пошуки продовжуються, зниклі безвісти, ймовірно, загинули. Як пише ВВС, шансів вижити у них було мало, оскільки температура води в озері не перевищує 6 градусів.