ЗСУ користуватимуться літаками, які перевозитимуть 80- та 300-кілограмові вантажі

В Україні почалося серійне виробництво літаків, які можуть автономно пролетіти понад 3 тис. км. Компанія AeroDrone представила дві моделі літаків, які вже замовили в Міністерстві оборони України на потреби ЗСУ. Йдеться про вантажні безпілотники, які можуть перевозити 80 та 300 кг.

Про старт серійного виробництва літаків повідомив у понеділок, 6 лютого, співзасновник проекту, колишній директор Microsoft Ukraine та інвестор Дмитро Шимків. Спільно зі своїм колишнім колегою Юрієм Передрієм Дмитро Шимків вирішив налагодити виробництво літаків, які будуть витримувати довші перельоти та будуть автономними. Українські літаки коштують від 250 до 450 тис. доларів.

«Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я просто назву діапазон вартості професійних камер: вони коштують від 20 тис. до 320 тис. доларів», – розповів Дмитро Шимків.

Літаки з розмахом крил 8,5 метрів можуть пролетіти до 3100 км, залежно від обсягу пального. За словами Дмитра Шимківа, стандартний літак може подолати приблизно 1000 км автономного польоту.

«Якщо встановити бак 350 літрів, то відстань можна збільшити навіть до 3100 км. Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина – на вантаж. Тобто залежно від цілей польоту», – зазначив співзасновник AeroDrone.

Міністерство оборони України вже уклало угоду на постачання українських літаків. Перша партія складатиметься з моделей D-80 Discovery з вантажністю у 80 кг, та E-300 Enterprise, яка може перевозити до 300 кг.

До повномасштабної війни компанія провела тестовий політ автономного літака – перший переліт відбувся з Києва до Львова. Після вдалого польоту AeroDrone отримала сертифікацію та можливість співпрацювати зі Збройними силами України. За словами Дмитра Шимківа, Міноборони вже визначило, які підрозділи користуватимуться літаками компанії.