Винищувач F-16 Fighting Falcon під час навчань НАТО

Двоє українських пілотів наразі перебувають у США і навчаються управлінню на симуляторах, що крім іншого, передбачають відпрацювання навиків управління винищувачами F-16. Незабаром до них можуть приєднатися інші їхні колеги-пілоти, повідомляє американський канал NBC з посиланням на двох конгресменів і високопоставленого американського чиновника.

За їхньою інформацією, влада США схвалила візит до США ще 10 українських пілотів вже цього місяця.

Прибуття перших двох пілотів знаменує собою перший випадок, коли українські пілоти поїхали до США, щоб їхні навички оцінили американські військові інструктори. За словами посадовців, цей захід має подвійну мету: покращити навички пілотів та оцінити, скільки часу може зайняти належна програма підготовки.

«Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали», – сказав представник адміністрації.

Двоє чиновників адміністрації зазначили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати літаками під час перебування в США. Пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків.

Своєю чергою, офіційний представник Колін Каль заявив комітету Палати представників у справах збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання F-16 і не мали союзників і партнерів США.

Але він також сказав, що США «не розпочали навчання на F-16» і що терміни поставки F-16 «по суті такі самі», як і графік навчання, приблизно 18 місяців. Інші офіційні особи з питань оборони США заявили, що навчання може бути скорочено до шести-дев'яти місяців.

Представник оборонного відомства додав, що немає найближчих планів щодо збільшення кількості пілотів, крім двох, які зараз перебувають у Тусоні, але сказав, що «ми не закриваємо двері для майбутніх можливостей».