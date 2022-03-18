В Україні 18 березня суттєво знизились ціна на пальне. Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

«Завдяки послідовним діям уряду та Верховної Ради, яка ухвалила урядовий законопроект щодо зниження податків на пальне, ціна на пальне в Україні суттєво знизиться», – зазначив заступник голови Мінекономіки.

Так, ціна на дизель знизиться майже на 5 гривень – з 44,90 до 39,96 грн за літр. На бензин – на понад 7 гривень, з 43,52 до 35,76 грн за літр.

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, а також звільнення ФОПів від плати єдиного соцвнеску.

Окрім того, призначено нульовий акциз на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також знижено ПДВ з 20% до 7%.