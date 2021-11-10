В Україну найбільше «злодії у законі», які наразі внесені до санкційних списків, приїжджали з трьох країн – Росії, Азербайджану і Вірменії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє «Укрінформ».

«Щодо осіб, які були у санкціях. Мова йде про більш ніж 500 злодіїв у законі, їм заборонено в’їзд на територію України. Це – люди, які, як ви знаєте, особливо після війни початку 2014 року, масово в’їжджали в Україну з території РФ та інших країн. І я можу розповісти, що з тих осіб, які внесені наразі до санкційних списків, більшість прибули із топтрійки країн. Це 56 громадян прибули з РФ, 24 – з Азербайджану, 9 – це громадяни республіки Вірменія», – заявив глава МВС.

За словами Монастирського, 83 особам з-поміж кримінальних авторитетів були скасовані дозвільні документи на перебування в Україні, 30 осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності, щодо 23 осіб наразі здійснюється робота правоохоронців, зокрема, з їх документуванню.

Нагадаємо, що у травні 2021 року РНБО запровадила санкції до представників кримінальних угруповань. Тоді відповідним рішенням було застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих злодіїв у законі, 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебували на території України та вважалися кримінальними авторитетами.

Водночас 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у попередньому рішенні Ради національної безпеки й оборони щодо санкцій проти криміналітету та «злодіїв у законі» виявили помилку відносно 108 осіб, яку «оперативно виправили».