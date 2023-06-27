Всеволод Ченцов підкреслив, що війна спричинена деградаціє російського суспільства

На тлі подій в Росії Європейський Союз продовжує обговорювати можливі сценарії розпаду країни-агресорки. Про це повідомив у понеділок, 27 червня, представник України при ЄС Всеволод Ченцов в ефірі Радіо Свобода.

За словами Всеволода Ченцова, Європейський Союз під час невдалого заколоту Євгєнія Прігожина 24 червня здійснював інтенсивний діалог. Зокрема йдеться про обговорення ситуації з керівництвом України, зазначив він.

«В ЄС вже тривалий час йде дискусія щодо вироблення сценаріїв дій ЄС, держав-членів у випадку і розпаду Росії. І, ця війна, якщо чомусь навчила Євросоюз – звичайно, вона згуртувала, мобілізувала ЄС, але й також навчила діяти проактивно, розглядати різні варіанти розвитку подій і не сподіватися на раціональний підхід, на розум російських керівників. Тобто, вони на сьогодні розуміють, що від Росії можна сподіватися чого завгодно і відбутися там може все, що завгодно», – повідомив Всевлод Ченцов.

Одним із висновків перемовин з країнами ЄС став заклик міністра українського МЗС Дмитра Кулеби про збільшення підтримки України у війні проти Росії. За оцінкою представника України в ЄС, війна спричинена деградацією російського суспільства, повертається в саму Росію.

Зазначимо, за даними видання CNN, західні союзники попросили Україну не атакувати територію Росії під час невдалого путчу Прігожина. Захід був занепокоєний, що атаки на Росію будуть розцінені як допомога ватажку найманців та загроза суверенітету Росії.