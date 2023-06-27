Розвідка США нібито знала про заколот

За даними видання CNN, західні партнери та союзники України просили не завдавати ударів по території Росії під час заколоту ПВК «Вагнер» та його очільника Євгєнія Прігожина. Лідери країн назвали невдале повстання внутрішніми справами, повідомило CNN вівторок, 27 червня.

Посилаючись на західного чиновника, видання заявило, що посадовці країн-партнерів України «на різних рівнях» спілкувалися з українськими офіційними особами. Україну закликали не завдавати ударів по території Росії, оскільки їх можуть помилково протрактувати.

«Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовувати можливості на українській території, але не втягуватись у внутрішні справи. Крім того, не завдавайте ударів по наступальним військовим активам всередині Росії», – повідомило джерело видання.

За словами чиновника, Захід побоювався, що атаки з боку України можуть розцінити не тільки як загрожу російському суверенітету, але і як підтримку сил Євгєнія Прігожина.

Раніше ЗМІ повідомили, що до початку заколоту і Росії розвідка США знала про план Прігожина. За словами чиновників, точний характер і час реалізації планів Пріґожина не були зрозумілими, але «було достатньо сигналів».