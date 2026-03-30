Угоду про будівництво пішого переходу на КПП уклали ще 2018 року

Державна митна служба України наприкінці лютого уклала додаткову угоду до договору від 2018 року з компанією T4B Sp. z o.o. (Польща) щодо проєктування та будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні. Ціна договору зросла з 1,38 млн євро до 3,59 млн євро без ПДВ. Про це пишуть «Наші гроші» з посланням на дані системи «Прозорро».

Навесні 2018 року Державна фіскальна служба України через відкриті торги замовила T4B Sp. z o.o. піший перехід на «Рава-Руській» за 1,38 млн євро. Роботи мали фінансуватися відповідно до міжурядової угоди між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року. Наразі ДФС ліквідована, а її правонаступниця ДМС не має доступу до старого електронного кабінету, тому нинішню додаткову угоду, погоджену мінфіном України і мінфіном Польщі, опублікували окремо.

Додаткова угода передбачає збільшення ціни договору в 2,5 рази – з 1,38 млн євро до 3,59 млн євро (тут і далі без ПДВ). Обсяги робіт порівняти неможливо, оскільки раніше кошторис не публікувався. Вартість матеріалів, обладнання, робіт та послуг польського походження має бути не менше 60% ціни договору.

Підготовчі роботи повинні виконати протягом двох місяців після набрання чинності додаткової угоди, отримання дозволу на виконання робіт і підписання сторонами акту приймання-передачі будівельного майданчика, а будівельні роботи – протягом дев’яти місяців після кінцевого прийняття підготовчих робіт.

Договірна ціна тверда. Розрахунок містить лише ціни робіт, що не дозволяє порівняти відпускні ціни будматеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Що до устаткування, то два сканери CX100100TI враховано по 60 342 євро. За даними з відкритих джерел, це рентгентелевізійні інтроскопи Nuctech CX100100TI виробництва «Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o.» (Польща), яка через «Nuctech Hong Kong Company Limited» (Китай) належить компанії «Nuctech Company Limited» (Китай).

У квітні 2024 року органи Європейської комісії провели обшуки в офісах «Nuctech» у Польщі та Нідерландах у рамках розслідування порушень Регламенту ЄС про іноземні субсидії. У грудні 2025 року Єврокомісія оголосила про поглиблення розслідування щодо «Nuctech».

Ціни звичайного устаткування, яке вдалось точно ідентифікувати, відповідають ринковим цінам.

Польська «T4B Sp. z o.o.» працює як ІТ-інтегратор та технологічний консультант у ключових сферах, таких як критична інфраструктура, ІТ, громадські установи, державне управління, екологічна інженерія, енергетична промисловість, будівництво та кібербезпека. Компанією володіють Ізабела Щепанковська, Роберт Щепанковський та Анджей Олінський. Серед її проєктів – створення та розгортання системи «Цифровий кордон» для мінфіну Польщі.