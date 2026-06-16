Однією з найпоширеніших помилок є поспішне висаджування розсади у відкритий ґрунт

Помідори вважаються однією з найпопулярніших культур на городі. Багато хто переконаний, що вирощувати їх дуже легко, однак навіть досвідчені городники іноді припускаються помилок, які негативно впливають на врожайність та смак плодів. Про основні правила догляду за помідорами, пише Good Housekeeping.

Висаджування розсади надто рано

Однією з найпоширеніших помилок є поспішне висаджування розсади у відкритий ґрунт. Помідори дуже чутливі до низьких температур і можуть серйозно постраждати навіть від короткочасного похолодання.

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Переносити рослини на грядки варто лише тоді, коли нічна температура стабільно тримається вище 10 градусів тепла, а денна не опускається нижче 15 градусів.

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Нестача поживних речовин

Для активного росту та формування плодів томати потребують регулярного підживлення. Особливо важливим воно стає після початку плодоношення, коли рослина витрачає багато сил на формування врожаю.

Без достатньої кількості поживних речовин кущі слабшають, а плоди можуть залишатися дрібними та менш смачними.

Відмова від обрізування

Надмірна кількість пагонів і листя часто призводить до загущення кущів. У таких умовах погіршується циркуляція повітря, зростає ризик розвитку хвороб і знижується врожайність.

Особливу увагу варто приділяти видаленню пасинків та листя, яке торкається ґрунту. Це допомагає спрямувати сили рослини на формування плодів.

Нерегулярний полив

Помідори потребують стабільної вологості ґрунту. Тривалі періоди пересихання, які чергуються з рясними поливами, можуть призвести до розтріскування плодів і погіршення їхнього смаку.

Поливати томати краще регулярно, підтримуючи помірну вологість без перезволоження.

Загущені посадки

Бажання висадити якомога більше рослин на невеликій площі часто обертається проблемами. Якщо кущі ростуть надто близько один до одного, вони починають конкурувати за світло, воду та поживні речовини.

Крім того, загущення сприяє поширенню грибкових захворювань через недостатню вентиляцію.

Недостатнє освітлення

Помідори належать до світлолюбних культур. Для повноцінного розвитку та накопичення цукрів у плодах їм потрібно багато сонячного світла.

У затінених місцях рослини витягуються, слабшають і формують менше плодів.

Відсутність опори

Високорослі сорти томатів потребують підв'язування. Без підтримки стебла можуть ламатися під вагою плодів, а листя та помідори контактуватимуть із ґрунтом, що збільшує ризик захворювань.

Кілки, шпалери або спеціальні опори значно полегшують догляд за рослинами.

Ігнорування ознак хвороб і шкідників

Багато проблем легше усунути на початковому етапі. Регулярний огляд кущів допомагає вчасно помітити плями на листі, появу шкідників або інші тривожні симптоми.

Що раніше буде виявлено проблему, то більше шансів зберегти здоров'я рослин і майбутній урожай.