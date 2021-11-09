Велика Британія вже цього місяця визнає вакцину проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також препарат Covaxin від індійської Bharat Biotech. Це вакцини, які вже схвалила для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров'я, пише Reuters.

Як повідомляється, відповідні зміни набудуть чинності з 22 листопада. Зазначається, що уряд держави внесе вакцини до затвердженого в країні списку визнаних вакцин для мандрівників, що прибувають. Крім того, Велика Британія визнає й вакцинацію китайським Sinopharm.

Зазначимо, що CoronaVac/Sinovac схвалена ВООЗ для екстреного використання. Застосовується у 40 країнах. В Україні це була одна з перших доступних вакцин проти коронавірусу. Як інформує українська служба ВВС, станом на 2 листопада цією вакциною щепили понад 3,1 млн українців. Це трохи менше, ніж найпопулярнішою вакциною Pfizer - 4,3 млн. Україна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади.

За даними МЗС України, з 11 жовтня 2021 року українці, які мають сертифікат про вакцинацію повним курсом вакцин від Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna або Janssen, звільняються від вимоги надання негативного результату тестування на Covid-19, а також самоізоляції по прибуттю і проходження тесту на COVID-19 на 8 день.

Натомість туристи з України мають забронювати та сплатити до прибуття у Велику Британію проходження тесту на Covid-19 на 2 день перебування у країні. Крім того, перед подорожжю треба заповнити онлайн форму контактних даних.

Нагадаємо, що Велика Британія першою у світі дозволила використання таблеток від коронавірусу. До цього часу офіційного специфічного лікування від коронавірусу не існувало.