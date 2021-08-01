Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку, повідомив офіційний Twitter-акаунт Олімпіади. Рохас побила рекорд, який українка Інеса Кравець встановила ще в серпні 1995 року.

Венесуельська легкоатлетка стрибнула на 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець – 15 метрів 50 сантиметрів, пише «Бабель».

Крім того, Рохас стала першою в історії представницею Венесуели, яка виграла золоту медаль Олімпіади.

Щодо виступів українських спортсменів, то вони здобули вже шість нагород. Це срібло у плаванні Михайла Романчука та п’ять бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дар’я Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук виграли у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).